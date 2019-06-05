В АП обвинили некоторых работников МИД в "диверсии" в пользу Порошенко

5 июня, 2019, 21:29

Заместитель главы Администрации президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность"

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Предварительно установлено, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко. При этом содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно работниками Администрации президента. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины", - говорится в сообщении.

Как заявили в АП, в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных работников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - заявили в АП.