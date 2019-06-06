"Нужно посмеяться": Климкин прокомментировал сходство выступлений Зеленского и Порошенко

6 июня, 2019, 18:44

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на ситуацию с якобы плагиатом в выступлении Владимира Зеленского

Об этом передает издание "Крым.Реалии" .

По его словам, Министерство иностранных дел Украины готовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины, которые были переданы в АП для празднования Дня Европы.

"На самом деле, некоторые из этих тезисов вложили для того, поскольку они очень важны для наших международных партнеров, чтобы они прозвучали во время первого визита (Владимира Зеленского, - Ред.). Но так получилось, не знаю, почему, что бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда. Конечно, можно посмеяться, можно наполниться чувством гордости, что всем нужен МИД, и ключевые тезисы МИД ", - заявил министр.

"Поэтому я бы отнесся к этому с юмором и иронией. Можно посмеяться и нужно посмеяться. Но важно, что эти тезисы - правильные, но написаны они в МИД, они были здесь подготовлены, мы даже знаем автора, который их писал. Но эмоции вокруг - это такие политические эмоции на политических выборах. Это, с одной стороны, развлекает, а с другой - грустно, люди могли бы заниматься чем-то другим и более полезным. Но МИД всем нужен ... ", - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь Порошенко Цеголко написал, что президент Украины Владимир Зеленский украл абзац из выступления экс-главы государства .

В АП обвинили некоторых работников МИД в "диверсии" в пользу Порошенко