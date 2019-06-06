"Не могу": Зеленский ответил на петицию о своей отставке

6 июня, 2019, 18:32

Об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на сайте президента.

Зеленский отметил, что каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия увольнения президента.

Зеленский напомнил, что речь идет о 4 случаях: отставка, неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, отстранение от должности в порядке импичмента и смерть.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 - я не могу", - отметил президент.

Он отметил, что, во-первых, не может пренебречь волей 73%, которые поддержали его на выборах президента во втором туре.

"Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - отметил президент.

В то же время, Зеленский предложил подписантам петиции требовать у народных депутатов скорейшего голосования за проект закона об импичменте, который президент подал в Верховную Раду 29 мая.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальный способ", - подчеркнул он.

В то же время, президент рассмотрел петицию за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана.

В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о цели АП и направлении работы главы ведомства.

"Глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины", - подытожил Зеленский.