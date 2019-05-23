На сайте президента появилась петиция об отставке Зеленского

23 мая, 2019, 11:56

Электронная петиция за отставку Владимира Зеленского набрала уже более 12 тыс. голосов

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины.

По информации в разделе " Электронные петиции", по состоянию на 11 час. 55 мин 23 мая она набрала 12005 голоса из необходимых для ее рассмотрения президентом 25 тыс ..

Петицию обнародовали 22 мая, ее автор - Безрук Максим Николаевич.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желание", - говорится в сообщении .

В петиции пишут, что Зеленский консолидировал протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров. Впрочем, отмечается в петиции, после избрания и инаугурации, Зеленский не может не иметь конкретного пути.

"Первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти", - говорится в петиции.

Кроме того, пишет автор петиции, "складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе".

"Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!" - отметили в петиции.