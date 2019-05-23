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Espreso.tvОбществоПетиция за отставку Зеленского набрала необходимые 25 тыс. подписей в течение суток

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые 25 тыс. подписей в течение суток


фото: REUTERS
23 мая петиция за отставку действующего президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тыс. подписей уже на следующий день после обнародования

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины.

По информации в разделе " Электронные петиции", по состоянию на 15 час. 34 мин 23 мая она набрала 26 282 голоса из необходимых для ее рассмотрения президентом 25 тыс.

Как отмечается на сайте президента Украины, электронная петиция, адресованная главе государства, рассматривается при условии сбора на ее поддержку не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования петиции.

"О поддержке или не поддержке электронной петиции, адресованной президенту Украины, публично объявляется президентом Украины на сайте Официального интернет-представительства президента Украины", - добавляют на сайте главы государства.

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