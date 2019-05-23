Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые 25 тыс. подписей в течение суток
Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины.
По информации в разделе " Электронные петиции", по состоянию на 15 час. 34 мин 23 мая она набрала 26 282 голоса из необходимых для ее рассмотрения президентом 25 тыс.
Как отмечается на сайте президента Украины, электронная петиция, адресованная главе государства, рассматривается при условии сбора на ее поддержку не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования петиции.
"О поддержке или не поддержке электронной петиции, адресованной президенту Украины, публично объявляется президентом Украины на сайте Официального интернет-представительства президента Украины", - добавляют на сайте главы государства.
- Напомним, что по состоянию на 11 ч. 55 мин 23 мая петиция набрала 12005 голоса из необходимых для ее рассмотрения президентом 25 тыс.
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