Авторынок Украины увеличился более чем вдвое из-за импортных подержанных авто

6 июня, 2019, 12:35

Украинский автопарк в мае пополнился на 30,9 тыс. легковых автомобилей. Если сравнивать этот показатель с данными прошлого года, то первичный рынок таких авто в Украине за год вырос более чем вдвое

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Львиную долю в этом количестве составляли импортируемые автомобили, которые уже были в эксплуатации, которые были растаможены и зарегистрированы в мае почти 24 тыс. ед.

Самым популярным брендом в импортном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen, автомобили которого охватили 16% первичных регистраций легковых автомобилей с пробегом.

В мае украинские номера получили 3912 старых Фольксвагенов.

На втором месте Skoda, за месяц 2122 подержанные автомобили этой марки получили украинскую прописку.

Автомобили марки Renault заняли третье место с результатом 2063 машины.

За Opel проголосовали 1889 украинцев, которые выбрали автомобили этой марки - и это четвертый результат.

Замыкает майскую пятерку самых популярных марок импортного секонд-хенда Ford, 1730 автомобилей которой изменили свои иностранные номера на украинские.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 230,9 тыс. легковых автомобилей, которые были в эксплуатации, на 601% больше, чем за аналогичный период прошлого года.