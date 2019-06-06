Авторынок Украины увеличился более чем вдвое из-за импортных подержанных авто
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Львиную долю в этом количестве составляли импортируемые автомобили, которые уже были в эксплуатации, которые были растаможены и зарегистрированы в мае почти 24 тыс. ед.
Самым популярным брендом в импортном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen, автомобили которого охватили 16% первичных регистраций легковых автомобилей с пробегом.
В мае украинские номера получили 3912 старых Фольксвагенов.
На втором месте Skoda, за месяц 2122 подержанные автомобили этой марки получили украинскую прописку.
Автомобили марки Renault заняли третье место с результатом 2063 машины.
За Opel проголосовали 1889 украинцев, которые выбрали автомобили этой марки - и это четвертый результат.
Замыкает майскую пятерку самых популярных марок импортного секонд-хенда Ford, 1730 автомобилей которой изменили свои иностранные номера на украинские.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 230,9 тыс. легковых автомобилей, которые были в эксплуатации, на 601% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Напомним, на днях группа компаний АИС заключила импортерское соглашение на поставку в Украину автомобилей с пробегом брендов Hyundai и KIA из Южной Кореи.
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По состоянию на 15 марта 263,648 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находились в Украине с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита.
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22 мая в Украине заработали изменения в Таможенный кодекс, которые отсрочили введение штрафов за вождение нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019 года.