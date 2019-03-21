Сколько "евроблях" на данный момент ввезено в Украину с нарушениями. Данные ГФС

21 марта, 2019, 17:18

По состоянию на 15 марта 263,648 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находились в Украине с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита

Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина, передает НВ.

По информации ведомства, после завершения действия льготного периода растаможки украинцы оформили 199 авто с иностранной регистрацией, ввозимых с 2015 года до 25 ноября 2018 г. Владельцы этих автомобилей уплатили 17 млн грн налогов и сборов.

Всего с 22 февраля по 14 марта было оформлено 5,4 тыс. автомобилей. Налоги и сборы составили 429 млн грн.

В ГФС добавили, что большинство автомобилей, оформленных во время действия льготного периода, была старше 2010 г. (188 тыс. транспортных средств с 218 тыс.)

Читайте также: Полный легалайз "евроблях". Что приняла Рада и как теперь растаможить авто