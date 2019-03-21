Сколько "евроблях" на данный момент ввезено в Украину с нарушениями. Данные ГФС
Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина, передает НВ.
По информации ведомства, после завершения действия льготного периода растаможки украинцы оформили 199 авто с иностранной регистрацией, ввозимых с 2015 года до 25 ноября 2018 г. Владельцы этих автомобилей уплатили 17 млн грн налогов и сборов.
Всего с 22 февраля по 14 марта было оформлено 5,4 тыс. автомобилей. Налоги и сборы составили 429 млн грн.
В ГФС добавили, что большинство автомобилей, оформленных во время действия льготного периода, была старше 2010 г. (188 тыс. транспортных средств с 218 тыс.)
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Напомним, 8 ноября Рада приняла в целом закон о новых правилах растаможки автомобилей и о более жестких штрафах для "евроблях". В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50-процентной скидкой.
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В госбюджете на 2019 г. за счет введения новых правил растаможивания автомобилей предусмотрено увеличение доходов на 950 млн грн.
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Госбюджет может получить от растаможивания "евроблях" 5-10 млрд грн, уверен заместитель министра финансов Сергей Верланов.
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В Раде зарегистрировали законопроект, призванный продолжить льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.
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По состоянию на 25 февраля поступления от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации составляли почти 13,6 млрд грн.
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