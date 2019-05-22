Вступил в силу закон, который откладывает штрафы за управление "евробляхами" до августа
22 мая, 2019, 11:33
В Украине заработали изменения в Таможенный кодекс, которые отсрочили введение штрафов за вождение нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019 года
Об этом говорится в сведениях на сайте Верховной Рады Украины.
Депутаты внесли поправки в закон об электронных доверительных услугах, которыми, помимо прочего, вводятся изменения в законы о растаможивании автомобилей на европейской регистрации.
Читайте также: Полный легалайз "евроблях". Что приняа Рада и как теперь растаможить авто
- Напомним, представители организации "Авто Евро Сила" начали 15 мая акцию протеста , поскольку уже с 24 мая 2019 вступает в силу закон, за управление автомобилем с иностранной регистрацией предусмотрены штрафы (до 170 тыс грн.).
- 16 мая Верховная Рада решила отсрочить срок вступления в силу закона о штрафах за управление нерастаможенными автомобилями на 3 месяца - до 24 августа 2019 года. За эти изменения проголосовали 236 депутатов.
-
8 ноября 2018 Рада приняла в целом закон о новых правилах растаможка автомобилей и о более жесткие штрафы для "евроблях".
-
23 ноября Порошенко подписал законы о легализации автомобилей на иностранных номерах , ввозимых в страну в режиме транзита.
Читайте также
-
-
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
Читайте также
-
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-