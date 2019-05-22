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Вступил в силу закон, который откладывает штрафы за управление "евробляхами" до августа


фото: censor.net
В Украине заработали изменения в Таможенный кодекс, которые отсрочили введение штрафов за вождение нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019 года

Об этом говорится в сведениях на сайте Верховной Рады Украины.

Депутаты внесли поправки в закон об электронных доверительных услугах, которыми, помимо прочего, вводятся изменения в законы о растаможивании автомобилей на европейской регистрации.

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