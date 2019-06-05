Украинцы смогут покупать бывшие в употреблении авто из Южной Кореи

5 июня, 2019, 13:58

Группа компаний АИС заключила импортерское соглашение на поставку автомобилей с пробегом брендов Hyundai и KIA из Южной Кореи

Об этом сообщает Liga.net .

АИС планирует закупать старые автомобили, только у официальных представителей заводов-производителей в хорошем и отличном состоянии, не требуют восстановления и будут сразу доступны к покупке.

Купить авто можно будет уже в конце июня-начале июля 2019 года.

Группа будет закупать автомобили, доставлять в Украину, делать таможенное «очищение», предпродажную подготовку и доставлять дилерам.

Как отметили в компании, покупка автомобилей будет доступна в кредит или лизинг, а также в трейд-ин.