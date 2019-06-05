"Бавария" вернула игрока "Реала"

5 июня, 2019, 15:02

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, принадлежащий "Реалу", завершил свои выступления в составе мюнхенской "Баварии"

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

Полузащитник Родригес пкинул "Баварию" после двух лет выступлений. Летом 2017 года мюнхенцы арендовали колумбийца у "Реала" с возможностью выкупа. 27-летний хавбек попросил руководство "Баварии" не активировать эту опцию, клуб удовлетворил его просьбу. Теперь игрок сборной Колумбии возвращается в Мадрид, который еще не определился с планами на Хамеса.

Родригес всего провел за "Баварию" 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 20 голевых передач.