"Бавария" вернула игрока "Реала"
5 июня, 2019, 15:02
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, принадлежащий "Реалу", завершил свои выступления в составе мюнхенской "Баварии"
Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".
Полузащитник Родригес пкинул "Баварию" после двух лет выступлений. Летом 2017 года мюнхенцы арендовали колумбийца у "Реала" с возможностью выкупа. 27-летний хавбек попросил руководство "Баварии" не активировать эту опцию, клуб удовлетворил его просьбу. Теперь игрок сборной Колумбии возвращается в Мадрид, который еще не определился с планами на Хамеса.
Родригес всего провел за "Баварию" 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 20 голевых передач.
- Напомним, стало известно, что полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен рассказал о желании попробовать свои силы в "Реале" .
- 4 июня испанский футбольный клуб "Реал" купил сербского форварда немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича.
- 30 мая стало известно, что самым дорогим футбольным клубом мира стал мадридский "Реал", стоимость которого составляет $4,24 млрд