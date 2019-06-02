"Пристреливали" ружье ". Появились подробности об огнестрельном ранении мальчика на Киевщине

2 июня, 2019, 10:07

Один из сотрудников Национальной полиции, находясь вне службы, в субботу, 1 июня, "пристреливал" ружье и один выстрел случайно попал туда, где играли дети

Об этом рассказал отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Во время проведения необходимых мероприятий, направленных на установление лица, причастного к получению травмы мальчиком, установлено следующее. Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе" пристреливал "ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок ", - отмечается в сообщении.

В связи с тем, что к данному событию причастен полицейский, все материалы проверки, вещественные доказательства направлены в Государственный бюро расследований, сотрудники которого и осуществлять дальнейшие процессуальные действия.