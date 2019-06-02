"Пристреливали" ружье ". Появились подробности об огнестрельном ранении мальчика на Киевщине
2 июня, 2019, 10:07
Один из сотрудников Национальной полиции, находясь вне службы, в субботу, 1 июня, "пристреливал" ружье и один выстрел случайно попал туда, где играли дети
Об этом рассказал отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Во время проведения необходимых мероприятий, направленных на установление лица, причастного к получению травмы мальчиком, установлено следующее. Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе" пристреливал "ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок ", - отмечается в сообщении.
В связи с тем, что к данному событию причастен полицейский, все материалы проверки, вещественные доказательства направлены в Государственный бюро расследований, сотрудники которого и осуществлять дальнейшие процессуальные действия.
- Как сообщалось, в субботу, 1 июня, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговая травму .
- Местная полиция начала настаивала, что он якобы сам поскользнулся и упал, играя во дворе.
- Однако, вскоре было установлено, что речь идет о ранении огнестрельного характера.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . Их обоих пока задержан .
- По словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, эти полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.