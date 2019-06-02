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Espreso.tvОбщество"Пристреливали" ружье ". Появились подробности об огнестрельном ранении мальчика на Киевщине

"Пристреливали" ружье ". Появились подробности об огнестрельном ранении мальчика на Киевщине

Площадь Богдана Хмельницкого в Переяславе
фото: ілюстративне (igotoworld.com)
Один из сотрудников Национальной полиции, находясь вне службы, в субботу, 1 июня, "пристреливал" ружье и один выстрел случайно попал туда, где играли дети

Об этом рассказал отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Во время проведения необходимых мероприятий, направленных на установление лица, причастного к получению травмы мальчиком, установлено следующее. Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе" пристреливал "ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок ", - отмечается в сообщении.

В связи с тем, что к данному событию причастен полицейский, все материалы проверки, вещественные доказательства направлены в Государственный бюро расследований, сотрудники которого и осуществлять дальнейшие процессуальные действия.

  • Как сообщалось, в субботу, 1 июня, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговая травму .
  • Местная полиция начала настаивала, что он якобы сам поскользнулся и упал, играя во дворе.
  • Однако, вскоре было установлено, что речь идет о ранении огнестрельного характера.
  • Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . Их обоих пока задержан .
  • По словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, эти полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

 

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