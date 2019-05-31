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Espreso.tvОбществоСписок партии "Европейская солидарность" утвердят через неделю, - Порошенко

Список партии "Европейская солидарность" утвердят через неделю, - Порошенко

Список партии "Европейская солидарность" для участия в выборах в Верховную Раду представят примерно через неделю

Об этом Петр Порошенко написал в Twitter.

Утверждение партийного списка состоится через неделю на следующем этапе съезда, говорится в сообщении.

Лидер партии пообещал, что в нем будут представлены "новые лица и свежая кровь".

"Но люди с опытом, утверждаю это вопреки моде, в парламенте тоже нужны, и они будут среди кандидатов. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что партия открыта к взаимодействию с общественностью в процессе обновления корпуса глав территориальных и местных организаций.

  • Напомним, что 24 мая во время форума ОО "Солидарное дело общин" политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила название на "Европейская Солидарность" .
  • Позже в СМИ появилась информация якобы о том, что Партии УДАР и "Европейская солидарность" договорились о совместном походе на досрочные выборы в Верховную Раду.
  • 31 мая Порошенко возглавил партию "Европейская Солидарность". Соответствующее решение приняли на съезде партии.
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