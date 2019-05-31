Список партии "Европейская солидарность" утвердят через неделю, - Порошенко
Об этом Петр Порошенко написал в Twitter.
Утверждение партийного списка состоится через неделю на следующем этапе съезда, говорится в сообщении.
Лидер партии пообещал, что в нем будут представлены "новые лица и свежая кровь".
"Но люди с опытом, утверждаю это вопреки моде, в парламенте тоже нужны, и они будут среди кандидатов. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что партия открыта к взаимодействию с общественностью в процессе обновления корпуса глав территориальных и местных организаций.
Утверждение списка состоится на следующем этапе нашего съезда, примерно за неделю. Страна увидит в нем и новые лица, и свежую кровь. Но люди с опытом, утверждаю это вопреки моде, в парламенте тоже нужны, и они будут среди кандидатов. Это наша принципиальная позиция pic.twitter.com/oDy6k3V4dl- Петр Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2019 г.
- Напомним, что 24 мая во время форума ОО "Солидарное дело общин" политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила название на "Европейская Солидарность" .
- Позже в СМИ появилась информация якобы о том, что Партии УДАР и "Европейская солидарность" договорились о совместном походе на досрочные выборы в Верховную Раду.
- 31 мая Порошенко возглавил партию "Европейская Солидарность". Соответствующее решение приняли на съезде партии.