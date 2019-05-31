Список партии "Европейская солидарность" утвердят через неделю, - Порошенко

31 мая, 2019, 15:51

Список партии "Европейская солидарность" для участия в выборах в Верховную Раду представят примерно через неделю

Об этом Петр Порошенко написал в Twitter.

Утверждение партийного списка состоится через неделю на следующем этапе съезда, говорится в сообщении.

Лидер партии пообещал, что в нем будут представлены "новые лица и свежая кровь".

"Но люди с опытом, утверждаю это вопреки моде, в парламенте тоже нужны, и они будут среди кандидатов. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что партия открыта к взаимодействию с общественностью в процессе обновления корпуса глав территориальных и местных организаций.

Утверждение списка состоится на следующем этапе нашего съезда, примерно за неделю. Страна увидит в нем и новые лица, и свежую кровь. Но люди с опытом, утверждаю это вопреки моде, в парламенте тоже нужны, и они будут среди кандидатов. Это наша принципиальная позиция pic.twitter.com/oDy6k3V4dl - Петр Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2019 г.