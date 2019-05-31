Порошенко возглавил партию "Европейская Солидарность"

31 мая, 2019, 15:14

Петр Порошенко стал лидером своей же партии "Европейская Солидарность"

Соответствующее решение приняли на съезде партии.

"Формально к ней я присоединился только вчера, а на самом деле - мы одна команда еще с 2014-го, самого тяжелого в новейшей истории Украины года. Для меня большая честь возглавить политическую силу "Европейская солидарность"", - заявил Порошенко.

Напомним, что 24 мая во время форума ОО "Солидарное дело общин" политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила название на "Европейская Солидарность" .

Позже в СМИ появилась информация якобы о том, что Партии УДАР и "Европейская солидарность" договорились о совместном походе на досрочные выборы в Верховную Раду