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Espreso.tvОбществоПорошенко возглавил партию "Европейская Солидарность"

Порошенко возглавил партию "Европейская Солидарность"


фото: Twitter Петра Порошенка
Петр Порошенко стал лидером своей же партии "Европейская Солидарность"

Соответствующее решение приняли на съезде партии.

"Формально к ней я присоединился только вчера, а на самом деле - мы одна команда еще с 2014-го, самого тяжелого в новейшей истории Украины года. Для меня большая честь возглавить политическую силу "Европейская солидарность"", - заявил Порошенко.

Напомним, что 24 мая во время форума ОО "Солидарное дело общин" политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила название на "Европейская Солидарность" .

Позже в СМИ появилась информация якобы о том, что Партии УДАР и "Европейская солидарность" договорились о совместном походе на досрочные выборы в Верховную Раду

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