УДАР Кличко идет на выборы Рады вместе с "Солидарностью" Порошенко - СМИ
29 мая, 2019, 19:45
Партии УДАР и "Европейская солидарность" договорились о совместном походе на досрочные выборы в Верховную Раду
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в бывшей правящей коалиции.
По словам источника, сторонам удалось договориться о походе единой командой под брендом "Европейской солидарности".
Отмечается, что "Солидарность" и УДАР согласились на формирование общего списка на основе праймериз.
- Напомним, политическая сила экс-президента Петра Порошенко объявила, что проведет съезд партии 31 мая. Был анонсирован ребрендинг, а также обновление партии и руководства.
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24 мая во время форума ОО "Солидарное дело общин" политическая партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность "изменила название на "Европейская Солидарность" .