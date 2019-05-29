УДАР Кличко идет на выборы Рады вместе с "Солидарностью" Порошенко - СМИ

29 мая, 2019, 19:45

Партии УДАР и "Европейская солидарность" договорились о совместном походе на досрочные выборы в Верховную Раду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в бывшей правящей коалиции.

По словам источника, сторонам удалось договориться о походе единой командой под брендом "Европейской солидарности".

Отмечается, что "Солидарность" и УДАР согласились на формирование общего списка на основе праймериз.