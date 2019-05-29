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Espreso.tvОбществоУДАР Кличко идет на выборы Рады вместе с "Солидарностью" Порошенко - СМИ

УДАР Кличко идет на выборы Рады вместе с "Солидарностью" Порошенко - СМИ

Партии УДАР и "Европейская солидарность" договорились о совместном походе на досрочные выборы в Верховную Раду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в бывшей правящей коалиции.

По словам источника, сторонам удалось договориться о походе единой командой под брендом "Европейской солидарности".

Отмечается, что "Солидарность" и УДАР согласились на формирование общего списка на основе праймериз.

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