Партия Порошенко переименовалась

24 мая, 2019, 16:52

Партия "Блок Петра Порошенко Солидарность" сменила название на "Европейская Солидарность"

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

По данным пресс-службы, предложение об изменении названия было выдвинуто во время Форума ОО "Солидарное дело громад", который состоялся при участии Петра Порошенко.

Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, на котором будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые люди.