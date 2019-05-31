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Espreso.tvСпортХацкевич рассказал, как "Динамо" пыталось сделать Цыганкова лучшим бомбардиром УПЛ

Хацкевич рассказал, как "Динамо" пыталось сделать Цыганкова лучшим бомбардиром УПЛ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, как партнеры пытались сделать полузащитника Виктора Цыганкова лучшим бомбардиром чемпионата Украины

Слова Хацкевича приводит официальный сайт "Динамо".

"После матча с "Шахтером" (1: 1) спросил Шепелева, почему сам не бил по воротам, а отдавал на Цыганкова, он ответил, что хотел сделать Витю лучшим бомбардиром. Мы это только приветствуем. Перед матчем с "Александрией" (2:0) я сказал, что даже если будете видеть, что Витя находится в худшей, чем вы, позиции, все равно ищите его. Цыганков, как и вся команда, заслуживает похвалы за этот сезон - что мы выдержали, мы выслушали" , - сказал белорусский специалист.

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