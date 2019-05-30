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Espreso.tvСпортКак выглядит итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу

Как выглядит итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня полностью сформировалась итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Таким образом, "Шахтер", который досрочно гарантировал себе золотые награды первенства, напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов, "Динамо" туда попытается пробиться через квалификацию. "Александрия" сразу вышла в групповой раунд Лиги Европы, куда через квалификацию попытается попасть "Заря" и "Мариуполь".

Главным аутсайдером стал киевский "Арсенал",  На предпоследнем месте завершил чемпионат "Черноморец", а на 10-м - "Карпаты". По итогам чемпионата Украины команда, которая финишировала последней, напрямую покинула высший дивизион, два предпоследних коллектива сыграют переходные матчи соответственно со 2-м и 3-м местом в первой лиге.

Турнирная таблица верхней шестерки до и после 32-го тура.

Итоговая турнирная таблица.

 

  • Напомним, 23 мая стало известно, что по итогам 30-го тура чемпионата Украины по футболу определились все участники Украины в Лиге Европы: "Заря" и "Мариуполь" досрочно гарантировали себе место в Лиге Европы в следующем сезоне, раньше это сделала "Александрия" .
  • 24 мая состоялась жеребьевка раунда плей-офф чемпионата Украины сезона-2018/19. Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня .
  • 29 мая стало известно, что ситуация вокруг клуба высшего украинского дивизиона "Олимпик" остается неопределенной из-за договорные матчи.
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