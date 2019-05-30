Как выглядит итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу

30 мая, 2019, 21:39

Сегодня полностью сформировалась итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Таким образом, "Шахтер", который досрочно гарантировал себе золотые награды первенства, напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов, "Динамо" туда попытается пробиться через квалификацию. "Александрия" сразу вышла в групповой раунд Лиги Европы, куда через квалификацию попытается попасть "Заря" и "Мариуполь".

Главным аутсайдером стал киевский "Арсенал", На предпоследнем месте завершил чемпионат "Черноморец", а на 10-м - "Карпаты". По итогам чемпионата Украины команда, которая финишировала последней, напрямую покинула высший дивизион, два предпоследних коллектива сыграют переходные матчи соответственно со 2-м и 3-м местом в первой лиге.

Турнирная таблица верхней шестерки до и после 32-го тура.

Итоговая турнирная таблица.