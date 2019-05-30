Как выглядит итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Таким образом, "Шахтер", который досрочно гарантировал себе золотые награды первенства, напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов, "Динамо" туда попытается пробиться через квалификацию. "Александрия" сразу вышла в групповой раунд Лиги Европы, куда через квалификацию попытается попасть "Заря" и "Мариуполь".
Главным аутсайдером стал киевский "Арсенал", На предпоследнем месте завершил чемпионат "Черноморец", а на 10-м - "Карпаты". По итогам чемпионата Украины команда, которая финишировала последней, напрямую покинула высший дивизион, два предпоследних коллектива сыграют переходные матчи соответственно со 2-м и 3-м местом в первой лиге.
Турнирная таблица верхней шестерки до и после 32-го тура.
Итоговая турнирная таблица.
- Напомним, 23 мая стало известно, что по итогам 30-го тура чемпионата Украины по футболу определились все участники Украины в Лиге Европы: "Заря" и "Мариуполь" досрочно гарантировали себе место в Лиге Европы в следующем сезоне, раньше это сделала "Александрия" .
- 24 мая состоялась жеребьевка раунда плей-офф чемпионата Украины сезона-2018/19. Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня .
- 29 мая стало известно, что ситуация вокруг клуба высшего украинского дивизиона "Олимпик" остается неопределенной из-за договорные матчи.