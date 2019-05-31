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Espreso.tvСпортОпределились самые эффективные футболисты чемпионата Украины

Определились самые эффективные футболисты чемпионата Украины


фото: upl.ua
Среди эффективных футболистов чемпионата Украины один игрок "Динамо" и два - "Шахтера"

Это стало известно по итогам сезона в УПЛ.

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим игроком чемпионата Украины по системе "гол + пас": в его активе 29 очков (18 голов и 11 голевых пасов). В заключительном туре с "Александрией" Цыганков оформил дубль и обошел Жуниора Мораеса, у которого осталось 27 баллов.

Нападающий "Шахтера" Мораес стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины: он забил 19 голов (1 с пенальти). Мораес опередил Цыганкова на 1 гол.

Еще один форвард "Шахтера" Тайсон стал лучшим ассистентом чемпионата Украины: бразилец отдал 12 голевых передач. Он опередил Цыганкова на 1 голевой пас.

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