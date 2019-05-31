Цены на сжиженный газ выросли на 30% за неделю
Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).
Сейчас цена на сжиженный газ составляет 24,421 тысячи гривень за тонну.
Такая цена является рекордной за последние семь месяцев - цена на бирже 7 ноября 2018 составила 23,493 тыс. грн / т, отметили в УЭБ.
Комментируя резкое изменение стоимости, коммерческий директор АО "Укгразвидобування" Сергей Федоренко отметил, что причиной этого является вступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.
"Причиной стали ожидания участников рынка относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (не было понятно сразу и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта) ", - написал он в Facebook .
Федоренко добавил, что в ближайшее время также возможен рост стоимости сжиженного газа в рознице.
-
Напомним, 19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
-
Кроме того, с 1 июня 2019 г. Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
-
В Министерстве экономического развития и торговли считают санкции России в сокращении поставок нефти и нефтепродуктов в Украину вполне ожидаемыми.
-
Возможно прекращение или ограничение Россией с 1 июня поставок в Украину нефтепродуктов и угля не представляет проблем для украинской энергетики и рынка светлых нефтепродуктов, заявил Гройсман раньше.
-
15 мая Украина расширила запрет на ввоз товаров из России , а также внедрила новые пошлины на некоторые российские товары.