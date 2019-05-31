Цены на сжиженный газ выросли на 30% за неделю

31 мая, 2019, 10:03

В период с 22 по 29 мая цена на сжиженный природный газ всех украинских производителей выросла на 30% - на 5,453 тыс. грн

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Сейчас цена на сжиженный газ составляет 24,421 тысячи гривень за тонну.

Такая цена является рекордной за последние семь месяцев - цена на бирже 7 ноября 2018 составила 23,493 тыс. грн / т, отметили в УЭБ.

Комментируя резкое изменение стоимости, коммерческий директор АО "Укгразвидобування" Сергей Федоренко отметил, что причиной этого является вступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Причиной стали ожидания участников рынка относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (не было понятно сразу и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта) ", - написал он в Facebook .

Федоренко добавил, что в ближайшее время также возможен рост стоимости сжиженного газа в рознице.