Стало известно, кто погиб в катастрофе вертолета в Ривненской области

30 мая, 2019, 10:35

В Вооруженных силах уточнили информацию об обстоятельствах катастрофы военного вертолета в Ривненской области

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Напомним, что 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области.

В результате крушения вертолета погибли четыре военных: командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г.. Броды Львовской области) полковник Игорь Мазепа; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий; бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Сейчас на месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в ВСУ.