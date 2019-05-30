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Espreso.tvОбществоСтало известно, кто погиб в катастрофе вертолета в Ривненской области

Стало известно, кто погиб в катастрофе вертолета в Ривненской области

В Вооруженных силах уточнили информацию об обстоятельствах катастрофы военного вертолета в Ривненской области

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Напомним, что 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области.

В результате крушения вертолета погибли четыре военных: командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г.. Броды Львовской области) полковник Игорь Мазепа; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий; бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Сейчас на месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в ВСУ.

Раньше действующий президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.
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