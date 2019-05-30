"Динамо" 31 мая назначит нового главного тренера, - СМИ

30 мая, 2019, 10:56

"Динамо" 31 мая освободит Александра Хацкевича и назначит нового главного тренера

Об этом сообщает "Главред".

По информации издания, наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера является испанец Рауль Рианчо, который заменит белоруса Александра Хацкевича.

Источник в клубе утверждает, что сейчас футболисты "Динамо" поделились на группы. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а другие - хотят, чтобы его уволили.

"Назначение Рауля Рианчо - это спасение для клуба в этой ситуации. Он хорошо знаком со многими игроками "Динамо" и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб", - отметил источник в киевском клубе.

59-летний Рауль Рианчо с 2014 до 2016 года работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо", с 2016 до лета 2018-го помогал Андрею Шевченко в сборной Украины.

Александр Хацкевич возглавил "Динамо" летом 2017 года. Срок действия его контракта истекает в конце нынешнего сезона. За два года в "Динамо" Хацкевич выиграл лишь Суперкубок Украины-2018.