"Динамо" 31 мая назначит нового главного тренера, - СМИ
Об этом сообщает "Главред".
По информации издания, наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера является испанец Рауль Рианчо, который заменит белоруса Александра Хацкевича.
Источник в клубе утверждает, что сейчас футболисты "Динамо" поделились на группы. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а другие - хотят, чтобы его уволили.
"Назначение Рауля Рианчо - это спасение для клуба в этой ситуации. Он хорошо знаком со многими игроками "Динамо" и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб", - отметил источник в киевском клубе.
59-летний Рауль Рианчо с 2014 до 2016 года работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо", с 2016 до лета 2018-го помогал Андрею Шевченко в сборной Украины.
Александр Хацкевич возглавил "Динамо" летом 2017 года. Срок действия его контракта истекает в конце нынешнего сезона. За два года в "Динамо" Хацкевич выиграл лишь Суперкубок Украины-2018.
- Напомним, 23 мая стало известно, что киевское "Динамо" завершает переговоры с иностранным специалистом, который, возможно, станет новым главным тренером команды.
- Стало известно, с каким иностранным тренером ведет переговоры "Динамо".
- 22 мая сообщалось, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский футбольный клуб "Рубин" .
- 20 мая президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что рассматривает возможность отставки Александра Хацкевича .