"Динамо" ведет переговоры с иностранным тренером, - СМИ
23 мая, 2019, 12:37
Киевское "Динамо" завершает переговоры с иностранным специалистом, который, возможно, станет новым главным тренером команды
Об этом сообщает Sport Arena .
По данным издания, нынешнего главного тренера киевлян Александра Хацкевича может заменить иностранный специалист. Потенциальный тренер киевлян в ближайшее время планирует прибыть в Киев и должен присутствовать на матче "Динамо" со "Львовом".
Если переговоры пройдут успешно, о назначении нового наставника клуба объявят после заключительного тура чемпионата и окончания срока контракта нынешнего руководителя Александра Хацкевича.
Поединок 31-го тура УПЛ "Динамо" - "Львов" состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 17:00.
- Напомним, сегодня стало известно, встречался главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич с президентом клуба Игорем Суркисом по поводу дальнейшей работы во главе команды.
- 22 мая стало известно, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский футбольный клуб "Рубин" .
- 20 мая президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что рассматривает возможность отставки Александра Хацкевича .
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