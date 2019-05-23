"Динамо" ведет переговоры с иностранным тренером, - СМИ

23 мая, 2019, 12:37

Киевское "Динамо" завершает переговоры с иностранным специалистом, который, возможно, станет новым главным тренером команды

Об этом сообщает Sport Arena .

По данным издания, нынешнего главного тренера киевлян Александра Хацкевича может заменить иностранный специалист. Потенциальный тренер киевлян в ближайшее время планирует прибыть в Киев и должен присутствовать на матче "Динамо" со "Львовом".

Если переговоры пройдут успешно, о назначении нового наставника клуба объявят после заключительного тура чемпионата и окончания срока контракта нынешнего руководителя Александра Хацкевича.

Поединок 31-го тура УПЛ "Динамо" - "Львов" состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 17:00.