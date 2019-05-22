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Хацкевич может покинуть "Динамо" ради российского клуба


фото: facebook
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский футбольный клуб "Рубин"

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

Александр Хацкевич является одним из кандидатов на пост главного тренера "Рубина". В команде из Казани белорус может изменить Курбана Бердыева, который намерен покинуть клуб, так как не соглашается на снижение зарплаты. Сейчас россиянин получает около 3 млн евро в год.

Срок действия контракта 45-летнего Александра Хацкевича с "Динамо" истекает по окончании нынешнего сезона.

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