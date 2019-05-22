Хацкевич может покинуть "Динамо" ради российского клуба
22 мая, 2019, 11:12
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский футбольный клуб "Рубин"
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .
Александр Хацкевич является одним из кандидатов на пост главного тренера "Рубина". В команде из Казани белорус может изменить Курбана Бердыева, который намерен покинуть клуб, так как не соглашается на снижение зарплаты. Сейчас россиянин получает около 3 млн евро в год.
Срок действия контракта 45-летнего Александра Хацкевича с "Динамо" истекает по окончании нынешнего сезона.
- Напомним, 20 мая президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что рассматривает возможность отставки Александра Хацкевича .
- 5 мая стало известно, что в качестве главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича может заменить спортивный директор клуба Алексей Михайличенко .
- Кроме этого, "Динамо" рассматривает на пост главного тренера команды экс-наставника сборной Украины Юрия Калитвинцева .
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