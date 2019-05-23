Стало известно, с каким иностранным тренером ведет переговоры "Динамо"

23 мая, 2019, 14:45

Киевское "Динамо" ведет переговоры о сотрудничестве с бывшим главным тренером сборной Польши Адамом Навалкой

Об этом сообщает "Команда 1".

Если в киевском "Динамо" будет принято решение расстаться с нынешним главным тренером Александром Хацкевичем, его летом может занять польский специалист Адам Навалка.

Именно он, по информации польских источников издания, может стать тем зарубежным тренером, которому в ближайшие дни в Киеве будут проведены переговоры.

Последним местом работы 61-летнего тренера был польский "Лех", в котором он работал до апреля 2019 года. С 2013 до 2018 года Адам Навалка руководил национальной сборной Польши. Также он возглавлял польские "Гурник", "Катовице", "Вислу", "Ягеллонию", "Сандецья", "Заглембе" и "Свет".