Стало известно, с каким иностранным тренером ведет переговоры "Динамо"
23 мая, 2019, 14:45
Киевское "Динамо" ведет переговоры о сотрудничестве с бывшим главным тренером сборной Польши Адамом Навалкой
Об этом сообщает "Команда 1".
Если в киевском "Динамо" будет принято решение расстаться с нынешним главным тренером Александром Хацкевичем, его летом может занять польский специалист Адам Навалка.
Именно он, по информации польских источников издания, может стать тем зарубежным тренером, которому в ближайшие дни в Киеве будут проведены переговоры.
Последним местом работы 61-летнего тренера был польский "Лех", в котором он работал до апреля 2019 года. С 2013 до 2018 года Адам Навалка руководил национальной сборной Польши. Также он возглавлял польские "Гурник", "Катовице", "Вислу", "Ягеллонию", "Сандецья", "Заглембе" и "Свет".
- 23 мая стало известно, что киевское "Динамо" завершает переговоры с иностранным специалистом, который, возможно, станет новым главным тренером команды.
- 22 мая сообщалось, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский футбольный клуб "Рубин" .
- 20 мая президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что рассматривает возможность отставки Александра Хацкевича .
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