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Espreso.tvСпортСтало известно, с каким иностранным тренером ведет переговоры "Динамо"

Стало известно, с каким иностранным тренером ведет переговоры "Динамо"


фото: pzpn.pl
Киевское "Динамо" ведет переговоры о сотрудничестве с бывшим главным тренером сборной Польши Адамом Навалкой

Об этом сообщает "Команда 1".

Если в киевском "Динамо" будет принято решение расстаться с нынешним главным тренером Александром Хацкевичем, его летом может занять польский специалист Адам Навалка.

Именно он, по информации польских источников издания, может стать тем зарубежным тренером, которому в ближайшие дни в Киеве будут проведены переговоры.

Последним местом работы 61-летнего тренера был польский "Лех", в котором он работал до апреля 2019 года. С 2013 до 2018 года Адам Навалка руководил национальной сборной Польши. Также он возглавлял польские "Гурник", "Катовице", "Вислу", "Ягеллонию", "Сандецья", "Заглембе" и "Свет".

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