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Espreso.tvОбществоПрямо лицами столкнулись, - Саакашвили о неожиданной встрече с Порошенко

Прямо лицами столкнулись, - Саакашвили о неожиданной встрече с Порошенко

Экс-глава Одесской ОГА Саакашвили, которого в период президентства Петра Порошенко лишили украинского гражданства, рассказал о случайной встрече с ним на съезде Европейской народной партии

Об этом Саакашвили рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает LIGA.net .

"Очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр. А я просто прошел", - сказал экс-президент Грузии.

Не уточняется, когда именно это произошло. Вероятно - на 25-м съезде Европейской народной партии в ноябре прошлого года.

 

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