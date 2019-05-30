Прямо лицами столкнулись, - Саакашвили о неожиданной встрече с Порошенко

30 мая, 2019, 08:16

Экс-глава Одесской ОГА Саакашвили, которого в период президентства Петра Порошенко лишили украинского гражданства, рассказал о случайной встрече с ним на съезде Европейской народной партии

Об этом Саакашвили рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает LIGA.net .

"Очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр. А я просто прошел", - сказал экс-президент Грузии.

Не уточняется, когда именно это произошло. Вероятно - на 25-м съезде Европейской народной партии в ноябре прошлого года.