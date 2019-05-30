МВФ досрочно остановил миссию в Украине
Об этом говорится в заявлении МВФ по случаю завершения миссии.
Как отметили в фонде, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних актуальных политических и экономических событий.
Согласно сообщению, результаты работы этой миссию не будут предметом рассмотрения на Совете исполнительных директоров.
По итогам завершения визита глава миссии заявил:
"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".
- Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
- Часть медиа писали, что фонд сокращает график работы оценочной миссии в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, но в МВФ опровергли эту информацию
- Сообщалось, что оценочная миссия МВФ продолжает работать в Киеве, однако решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на ее дальнейшую работу.
- 29 мая секретарь СНБО Александр Данилюк сказал, что Украина договорилась с МВФ о сотрудничестве в вопросе подготовки новой программы.
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