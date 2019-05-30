МВФ досрочно остановил миссию в Украине

30 мая, 2019, 16:58

Миссия Международного валютного фонда покинула Киев. Планировалось, что она пробудет в Украине две недели

Об этом говорится в заявлении МВФ по случаю завершения миссии.

Как отметили в фонде, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних актуальных политических и экономических событий.

Согласно сообщению, результаты работы этой миссию не будут предметом рассмотрения на Совете исполнительных директоров.

По итогам завершения визита глава миссии заявил:

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".