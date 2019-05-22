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Миссия МВФ продолжает работать в Украине, несмотря на слухи о досрочном прекращении работы


фото: REUTERS
Миссия Международного валютного фонда продолжит работу в Киеве. Ранее СМИ сообщали о том, что будто бы миссия досрочно покидает Киев и просмотра программы не будет

Об этом РБК-Украина сообщили в Постоянном представительстве МВФ в Украине.

"Эксперты МВФ продолжают свои встречи с властью", - отметили в представительстве.

Таким образом в представительстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что якобы миссия досрочно покидает Киев и пересмотра программы не будет.

  • Напомним, оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу 21 мая.
  • Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества, одобренной в декабре 2018 года. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.
  • Напомним, в декабре 2018 Фонд утвердил новую программу финансирования stand-by для Украины на $ 3,9 млрд , основанный на четырех приоритетных направлениях.
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