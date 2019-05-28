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Espreso.tvОбществоМВФ согласен готовить Украине новую программу, но старые обязательства надо выполнить, - Данилюк

МВФ согласен готовить Украине новую программу, но старые обязательства надо выполнить, - Данилюк


фото: voa
Украина договорилась с МВФ о сотрудничестве в вопросе подготовки новой программы

Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает Еспресо.TV.

"Решение о роспуске парламента это внутреннее решение. Оно направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в Украине. Это разделяет МВФ, что, в принципе, необходимо для дальнейшего сотрудничества. Мы договорились, что будем сейчас активно сотрудничать с МВФ для того, чтобы подготовиться за этот летний период по поводу подготовки новой программы, которая предоставит дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал он.

По словам Данилюка, программа поддержки экономической политики stand-by остается актуальной.

"Программа stand-by остается. Рада и Кабмин сейчас действуют, и поэтому все эти обязательства, которые на себя брали, должны быть выполнены", - подчеркнул он.

 

  • Миссия прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
  • Часть медиа писали , что фонд сокращает график работы оценочной миссии в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, но в МВФ опровергли эту информацию.
  • Сообщалось, что оценочная миссия МВФ продолжает работать в Киеве, впрочем решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на ее дальнейшую работу.
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