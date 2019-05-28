МВФ согласен готовить Украине новую программу, но старые обязательства надо выполнить, - Данилюк
Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает Еспресо.TV.
"Решение о роспуске парламента это внутреннее решение. Оно направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в Украине. Это разделяет МВФ, что, в принципе, необходимо для дальнейшего сотрудничества. Мы договорились, что будем сейчас активно сотрудничать с МВФ для того, чтобы подготовиться за этот летний период по поводу подготовки новой программы, которая предоставит дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал он.
По словам Данилюка, программа поддержки экономической политики stand-by остается актуальной.
"Программа stand-by остается. Рада и Кабмин сейчас действуют, и поэтому все эти обязательства, которые на себя брали, должны быть выполнены", - подчеркнул он.
- Миссия прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
- Часть медиа писали , что фонд сокращает график работы оценочной миссии в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, но в МВФ опровергли эту информацию.
- Сообщалось, что оценочная миссия МВФ продолжает работать в Киеве, впрочем решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на ее дальнейшую работу.