МВФ согласен готовить Украине новую программу, но старые обязательства надо выполнить, - Данилюк

28 мая, 2019, 18:18

Украина договорилась с МВФ о сотрудничестве в вопросе подготовки новой программы

Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает Еспресо.TV.

"Решение о роспуске парламента это внутреннее решение. Оно направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в Украине. Это разделяет МВФ, что, в принципе, необходимо для дальнейшего сотрудничества. Мы договорились, что будем сейчас активно сотрудничать с МВФ для того, чтобы подготовиться за этот летний период по поводу подготовки новой программы, которая предоставит дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал он.

По словам Данилюка, программа поддержки экономической политики stand-by остается актуальной.

"Программа stand-by остается. Рада и Кабмин сейчас действуют, и поэтому все эти обязательства, которые на себя брали, должны быть выполнены", - подчеркнул он.