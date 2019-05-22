Миссия МВФ продолжает работать в Украине, но роспуск Рады может повлиять на ее работу - КМУ

22 мая, 2019, 16:59

Оценочная миссия МВФ продолжает работать в Киеве, но решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на ее дальнейшую работу

Об этом сказал министр Кабинета министров Александр Саенко во время Форума Реанимационного Пакета Реформ на тему "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества" в Киеве 22 мая, пишет правительственный портал.

Он уточнил, что миссия МВФ еще работает в Украине.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на Саенко сообщили, что Международный валютный фонд прекратил миссию в Украине, которая должна была длиться ориентировочно две недели.