Миссия МВФ продолжает работать в Украине, но роспуск Рады может повлиять на ее работу - КМУ
22 мая, 2019, 16:59
Оценочная миссия МВФ продолжает работать в Киеве, но решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на ее дальнейшую работу
Об этом сказал министр Кабинета министров Александр Саенко во время Форума Реанимационного Пакета Реформ на тему "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества" в Киеве 22 мая, пишет правительственный портал.
Он уточнил, что миссия МВФ еще работает в Украине.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на Саенко сообщили, что Международный валютный фонд прекратил миссию в Украине, которая должна была длиться ориентировочно две недели.
- Миссия прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
- Сегодня часть медиа писали, что фонд сокращает график работы оценочной миссии в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, но в МВФ опровергли эту информацию
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