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Espreso.tvСпортОпределились все участники Украины в Лиге Европы

Определились все участники Украины в Лиге Европы


фото: upl.ua
По итогам 30-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" и "Мариуполь" досрочно гарантировали себе место в Лиге Европы в следующем сезоне, раньше это сделала "Александрия"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 30-м туре УПЛ "Заря" сыграла вничью с "Львовом" (0: 0), а "Мариуполь" - с "Александрией" (1: 1). Луганчане и мариупольцы разместились на 4-м и 5-м местах, имея в активе по 40 очков, и обеспечили себе место в Лиге Европы в следующем сезоне.

У «Львова», который находится на 6-й строчке, - 34 очка, и львовяне не смогут обойти ни один из этих клубов, ведь согласно регламенту, учитываются личные встречи при равном количестве очков. "Заря" и "Мариуполь" ни разу в сезоне не уступили «Львову», на их счету были победы и ничьи. В последних двух турах ни луганчане, ни приазовцы не проведем матче против "Львова".

Ранее обеспечила себе место в Лиге Европы "Александрия", которая сейчас с 49 баллами занимает 3 место и напрямую попадает в групповой турнир еврокубка.

Турнирная таблица

  • Напомним, 22 мая в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо".
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