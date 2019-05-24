УПЛ провела жеребьевку плей-офф чемпионата Украины
24 мая, 2019, 12:47
Сегодня украинская лига провела жеребьевку раунда плей-офф чемпионата Украины сезона-2018/19
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня. В обоих стартовых матчах хозяевами будут команды высшего дивизиона.
За право выступать в элите поспорят 11 команда УПЛ и вторая команда первой лиги, а 10 команда УПЛ сыграет с командой, которая займет 3 место в первой лиге.
В УПЛ продолжают борьбу за выживание "Черноморец", "Арсенал-Киев", "Карпаты" и "Олимпик".
В первой лиге заработал повышение в классе с первого места "Днепр-1", а на две путевки в плей-офф за тур до финиша чемпионата претендуют "Колос", "Волынь" и "Металлист 1925".
Результаты жеребьевки.
- Напомним, 22 мая в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо".
- По итогам 30-го тура чемпионата Украины по футболу определились все участники Лиги Европы от Украины .
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