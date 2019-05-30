ЕС ожидает от Москвы безотлагательного освобождения украинских моряков
Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.
В представительстве напомнили о решении Международного морского трибунала о немедленном освобождении моряков.
"ЕС ожидает, что Россия без задержки выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая относительно инцидента, который произошел вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года, и освободит задержанных украинских военнослужащих и суда безусловно и без проволочек", - говорится в сообщении.
EU expects #Russia to comply without delay with the 25 May order of #ITLOS regarding the 25 November 2018 incident near Kerch Strait and to release the detained #Ukraine servicemen and vessels unconditionally and without delay.- EU at OSCE (@EUOSCE) 30 мая 2019 г.
- Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует готовность к прекращению конфликта с Украиной.