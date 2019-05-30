//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС ожидает от Москвы безотлагательного освобождения украинских моряков

ЕС ожидает от Москвы безотлагательного освобождения украинских моряков


фото: REUTERS
Европейский Союз ожидает, что Россия немедленно освободит украинских военнопленных моряков

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

В представительстве напомнили о решении Международного морского трибунала о немедленном освобождении моряков.

"ЕС ожидает, что Россия без задержки выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая относительно инцидента, который произошел вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года, и освободит задержанных украинских военнослужащих и суда безусловно и без проволочек", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать