ЕС ожидает от Москвы безотлагательного освобождения украинских моряков

30 мая, 2019, 18:09

Европейский Союз ожидает, что Россия немедленно освободит украинских военнопленных моряков

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

В представительстве напомнили о решении Международного морского трибунала о немедленном освобождении моряков.

"ЕС ожидает, что Россия без задержки выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая относительно инцидента, который произошел вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года, и освободит задержанных украинских военнослужащих и суда безусловно и без проволочек", - говорится в сообщении.