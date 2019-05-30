//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Шахтера" стал лучшим ассистентом Лиги Европы

Экс-футболист "Шахтера" стал лучшим ассистентом Лиги Европы


фото: REUTERS
Бывший полузащитник "Шахтера" Виллиан, который играет за английский "Челси", отдал больше всего результативных передач в Лиге Европы

Об этом сообщает football.ua .

Виллиан с семью результативными передачами разделил первую строчку в списке лучших ассистентов Лиги Европы-2018/19 с полузащитником белорусского БАТЭ Игорем Стасевичем.

Однако Стасевич сыграл 704 минуты в турнире, в то время, как Виллиан - 899.

30-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

29 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать