Экс-футболист "Шахтера" стал лучшим ассистентом Лиги Европы

30 мая, 2019, 12:55

Бывший полузащитник "Шахтера" Виллиан, который играет за английский "Челси", отдал больше всего результативных передач в Лиге Европы

Об этом сообщает football.ua .

Виллиан с семью результативными передачами разделил первую строчку в списке лучших ассистентов Лиги Европы-2018/19 с полузащитником белорусского БАТЭ Игорем Стасевичем.

Однако Стасевич сыграл 704 минуты в турнире, в то время, как Виллиан - 899.

30-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".