Экс-футболист "Шахтера" стал лучшим ассистентом Лиги Европы
30 мая, 2019, 12:55
Бывший полузащитник "Шахтера" Виллиан, который играет за английский "Челси", отдал больше всего результативных передач в Лиге Европы
Об этом сообщает football.ua .
Виллиан с семью результативными передачами разделил первую строчку в списке лучших ассистентов Лиги Европы-2018/19 с полузащитником белорусского БАТЭ Игорем Стасевичем.
Однако Стасевич сыграл 704 минуты в турнире, в то время, как Виллиан - 899.
30-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
- 29 мая во Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
- Главный тренер "Челси" Маурицио Сарре поделился мнением о победе над "Арсеналом" в финале Лиги Европы и рассказал о продолжении своей карьеры .
- Испанский полузащитник "Челси" Педро стал первым футболистом в истории, который выиграл все весомые международные титулы и чемпионат Англии.