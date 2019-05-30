Авария вертолета Ми-8: военная прокуратура открыла уголовное производство
30 мая, 2019, 12:35
Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту падения вертолета Ми-8 по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним
Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины .
"По факту падения военного вертолета, которое произошло 29 мая 2019 около 23.28 ч. возле с. Сестрятин Радивиловского района Ривненской области, военной прокуратурой Ривненского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Хмельницький, а процессуальное руководство - военная прокуратура Ривненского гарнизона.
- Напомним, что 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета возле деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды, Львовская область), среди них - командир 16-й бригады армейской авиации.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.