Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента
29 мая, 2019, 12:25
Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об импичменте президента
Об этом он сообщил 29 мая журналистам, передает " Интерфакс-Украина ".
"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внес свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко.
Сейчас на сайте Верховной Рады этот законопроект, в частности, законопроект № 10339 "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или иного преступления" зарегистрировано.
- Впрочем, напомним, что законопроект об импичменте обещал внести на рассмотрение Верховной Рады действующий президент Украины Владимир Зеленский .
- 27 мая голова Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у Зеленского есть 3 дня для внесения соответствующего президентского законопроекта.