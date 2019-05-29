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Espreso.tvОбществоНардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента


фото: frontnews
Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об импичменте президента

Об этом он сообщил 29 мая журналистам, передает " Интерфакс-Украина ".

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внес свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко.

Сейчас на сайте Верховной Рады этот законопроект, в частности, законопроект № 10339 специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или иного преступления" зарегистрировано.

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