Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

29 мая, 2019, 12:25

Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об импичменте президента

Об этом он сообщил 29 мая журналистам, передает " Интерфакс-Украина ".

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внес свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко.

Сейчас на сайте Верховной Рады этот законопроект, в частности, законопроект № 10339 "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или иного преступления" зарегистрировано.