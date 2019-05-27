В Зеленского есть три дня, чтобы внести законопроект об импичменте, - Парубий

27 мая, 2019, 12:30

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.

"У нас был план рассмотреть закон об импичменте. Во время избирательной кампании это неоднократно подчеркивал еще кандидат в президенты Владимир Зеленский. Вы сделали замечание, что было неправильно его рассматривать между первым и вторым туром. Мы дождались второго тура. Но парламент не может ждать бесконечно, мы должны принимать решения. Поэтому я уверен, что в ближайший период мы должны рассмотреть законопроект о ВСК", - заявил глава Рады.

Парубий отметил, что у Зеленского есть три дня для внесения президентского законопроекта.

"Я только напомню уважаемым коллегам, что мы рассматриваем не отдельный закон об импичменте. Мы рассматриваем закон о временных следственных комиссиях. Поскольку это также следственная комиссия будет делать, предусмотрена также позиция и об импичменте. И уже в среду комитет перейдет к его рассмотрению. Я хочу отметить, что президент еще три дня. Мы даем три дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", - добавил он.