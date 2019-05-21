Готовы подписать закон об импичменте сразу после получения из Рады, Зеленский подаст проект, - Богдан
21 мая, 2019, 14:10
Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон об импичменте, как только тот поступит в Администрацию Президента
Об этом заявил советник президента Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан после консультаций с руководителями фракций относительно роспуска Рады, передает Еспресо.TV
"Мы готовы подписать закон об импичменте в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию Президента", - рассказал Богдан.
По его словам, Зеленский будет подавать текст закона об импичменте, который сейчас разрабатывается учеными.
"Мы поставим сначала на публичное обсуждение, затем на рассмотрение Верховной Рады", - добавил юрист.
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