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Готовы подписать закон об импичменте сразу после получения из Рады, Зеленский подаст проект, - Богдан


фото: Адміністрація Президента
Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон об импичменте, как только тот поступит в Администрацию Президента

Об этом заявил советник президента Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан после консультаций с руководителями фракций относительно роспуска Рады, передает Еспресо.TV

"Мы готовы подписать закон об импичменте в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию Президента", - рассказал Богдан.

По его словам, Зеленский будет подавать текст закона об импичменте, который сейчас разрабатывается учеными.

"Мы поставим сначала на публичное обсуждение, затем на рассмотрение Верховной Рады", - добавил юрист.

 

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