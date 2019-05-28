РФ не собирается освобождать военнопленных моряков, пока ведутся "следственные действия"

28 мая, 2019, 14:10

Россия не собирается поддаваться "давлению" и освобождать 24 военнопленных моряков, пока по ним ведутся "следственные действия"

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает российское информационное агентство ТАСС.

"Пока не будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских или иных целях ни давил", - сказала она.

Матвиенко добавила, что следствие будут продолжать, ведь им надо "выяснить детали и вину каждого участника этой провокации, довести ее, принять решение и тогда уже говорить о другом".