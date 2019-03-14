//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Динамо" потерпело от "Челси" крупнейшее в истории домашнее поражение в еврокубках


фото: REUTERS
Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" проиграло "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5. Эта неудача стала крупнейшим домашним поражением команды в еврокубках, а также крупнейшим проигрышем киевлян в Лиге Европы.

В Лиге чемпионов "Динамо" дважды уступало на выезде со счетом 0:5, оба раза португальской "Бенфике" - в 1992 и 2002 годах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать