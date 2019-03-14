"Динамо" потерпело от "Челси" крупнейшее в истории домашнее поражение в еврокубках
14 марта, 2019, 22:03
Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" проиграло "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5. Эта неудача стала крупнейшим домашним поражением команды в еврокубках, а также крупнейшим проигрышем киевлян в Лиге Европы.
В Лиге чемпионов "Динамо" дважды уступало на выезде со счетом 0:5, оба раза португальской "Бенфике" - в 1992 и 2002 годах.
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Во время ответного матча против "Челси" фаны "Динамо" устроили на трибунах "Олимпийского" модульное шоу в поддержку пленных украинских моряков .
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