Билеты Саакашвили в Киев: в ГНСУ заявили, что он не имеет оснований для законного въезда в Украину
22 апреля, 2019, 18:00
Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину, поскольку в отношении него существует ограничение во въезде до 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ в Facebook.
"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что Михеил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не тимеет оснований для законного въезда в Украину. Данное лицо в сентябре 2017 г. незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. в связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица ограничения во въезде в Украину сроком до 2021 года ", - отметили в ведомстве.
- 1 апреля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не собирается приезжать в Украину , если действующий президент Украины Петр Порошенко пройдет во второй тур президентских выборов.
- Он обратился к СБУ с просьбой снять запрет на въезд в Украину и заявил, что уже имеет билеты в Киев.
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