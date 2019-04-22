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Билеты Саакашвили в Киев: в ГНСУ заявили, что он не имеет оснований для законного въезда в Украину

Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину, поскольку в отношении него существует ограничение во въезде до 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ в Facebook.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что Михеил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не тимеет оснований для законного въезда в Украину. Данное лицо в сентябре 2017 г. незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. в связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица ограничения во въезде в Украину сроком до 2021 года ", - отметили в ведомстве.

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