Лещенко хочет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

28 мая, 2019, 21:06

Народный депутат Сергей Лещенко намерен баллотироваться от партии "Слуга народа" на предстоящих парламентских выборах

Об этом заявил нардеп Сергей Лещенко, передает Громадское.

Свое решение он объясняет тем, что ему "понятна не только идеология, но и мировоззрение" президента Зеленского.

"Человек симпатичный, я понимаю о чем он", - отметил Лещенко.

В то же время Лещенко отмечает, что подождет, пока в партии определятся.

"На сегодня в партии "Слуга народа" продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов или не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся", - подчеркнул нардеп.

По словам Лещенко, он осознает свою "токсичность" для партии из-за обвинений со стороны адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Отмечается, что в случае отказа партии "Слуга народа" Лещенко намерен баллотироваться как самовыдвиженец на одном из киевских мажоритарных округов.