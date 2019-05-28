Лещенко хочет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"
Об этом заявил нардеп Сергей Лещенко, передает Громадское.
Свое решение он объясняет тем, что ему "понятна не только идеология, но и мировоззрение" президента Зеленского.
"Человек симпатичный, я понимаю о чем он", - отметил Лещенко.
В то же время Лещенко отмечает, что подождет, пока в партии определятся.
"На сегодня в партии "Слуга народа" продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов или не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся", - подчеркнул нардеп.
По словам Лещенко, он осознает свою "токсичность" для партии из-за обвинений со стороны адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
Отмечается, что в случае отказа партии "Слуга народа" Лещенко намерен баллотироваться как самовыдвиженец на одном из киевских мажоритарных округов.
- Напомним, 27 мая в команде Зеленского объявили, что партию "Слуга народа" возглавил советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии избрали Александра Корниенко.
- Перед досрочными выборами в Верховную Раду партия президента Владимира Зеленского 8 июня проведет съезд .
- "Юзик" - актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков - будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу , но если пройдет проверку партии "Слуга народа".
Читайте также
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-