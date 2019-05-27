Советник Зеленского Разумков возглавил партию "Слуга народа"
Об этом заявила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 27 мая, передает "Украинская правда" .
В частности, она сообщила, что на съезде, который был недавно, Разумкова избрали главой партии вместо Ивана Баканова, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ .
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Как сообщает издание, руководителем избирательного штаба партии избрали Александра Корниенко, руководителем диджитал направления стал Михаил Федоров.
У Зеленского представили верхушку партии "Слуга народа"- Украинская правда (@ukrpravda_news) May 27, 2019
"Глава партии "Слуга народа" - Дмитрий Разумков, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, руководитель диджитал направления - Михаил Федоров", - объявила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба