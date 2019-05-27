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Espreso.tvОбществоЮзик - единственный из "Квартала", кто захотел стать народным депутатом, - штаб "Слуги народа"

Юзик - единственный из "Квартала", кто захотел стать народным депутатом, - штаб "Слуги народа"

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, но если пройдет проверку партии "Слуга народа"

Об этом заявил глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает LB .

"Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге", - сказал Александр Корниенко.

Отмечается, что пока Корявченков - единственный из "Квартала", кто выразил желание получить мандат народного депутата.

По словам Корниенко, актеры студии, которые планируют участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" создаст свой сайт , на котором потенциальные кандидаты в народные депутаты смогут подать заявление.

 

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