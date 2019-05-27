Партия "Слуга народа" перед выборами проведет съезд

27 мая, 2019, 11:34

Перед досрочными выборами в Верховную Раду партия президента Владимира Зеленского 8 июня проведет съезд

Об этом сказал руководитель избирательного штаба Александр Корниенко сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

Корниенко рассказал, что 8 июня будет второй этап съезда, поскольку он будет проходить в два этапа.

"Второй этап как раз будет с формированием окончательного списка после обратной связи от избирателей. На этом съезде мы как раз покажем всех кандидатов по 199 мажоритарных округах, список из 225 человек и, конечно, программу и идеологические основы", - сказал он.