Выборы в Европарламент: в Италии лидирует партия правопопулиста Сальвини

27 мая, 2019, 16:54

В Италии на выборах в Европарламент побеждает правопопулистская Лига севера министра внутренних дел Сальвини

Как сообщает DW , согласно обнародованным данным экзит-полов, эта политическая сила приобретает от 27 до 31% поддержки. Отмечается, что нынешний результат - лучший для этой политической силы за всю ее историю. Движение пяти звезд, коалиционный партнер Лиги, приобретает от 18,5 до 22,5% поддержки.

В то же время социал-демократы набирают от 21 до 25%.

Напомним, в Польше лидирует национал-консервативная правящая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского (42,4%).

В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit Найджела Фараджа , набравшая 31,5% голосов и получит 28 мест в Европарламенте.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил , что в новом составе ЕН преобладают друзья Украины.