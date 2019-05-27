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Espreso.tvМирВыборы в Европарламент: в Италии лидирует партия правопопулиста Сальвини

Выборы в Европарламент: в Италии лидирует партия правопопулиста Сальвини


фото: REUTERS
В Италии на выборах в Европарламент побеждает правопопулистская Лига севера министра внутренних дел Сальвини

Как сообщает DW , согласно обнародованным данным экзит-полов, эта политическая сила приобретает от 27 до 31% поддержки. Отмечается, что нынешний результат - лучший для этой политической силы за всю ее историю.

Движение пяти звезд, коалиционный партнер Лиги, приобретает от 18,5 до 22,5% поддержки.

В то же время социал-демократы набирают от 21 до 25%.

Напомним, в Польше лидирует национал-консервативная правящая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского (42,4%).

В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit Найджела Фараджа , набравшая 31,5% голосов и получит 28 мест в Европарламенте.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил , что в новом составе ЕН преобладают друзья Украины.

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