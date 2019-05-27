"Нарежу задачи по поддержке". Климкин заверил, что в новом составе ЕП преобладают друзья Украины
27 мая, 2019, 12:00
Большинство тех, кто вошел в новый состав Европарламента, будут поддерживать Украину
Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.
"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают", - написал Климкин.
Он отметил, что залогом общего успеха Украины являются дружба и европейские ценности.
Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 мая 2019
- Напомним, на выборах в Европарламент 179 мест получила Европейская народная партия, на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 150, на третьем - Альянс либералов и демократов с 107 мандатами.