"Нарежу задачи по поддержке". Климкин заверил, что в новом составе ЕП преобладают друзья Украины

27 мая, 2019, 12:00

Большинство тех, кто вошел в новый состав Европарламента, будут поддерживать Украину

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают", - написал Климкин.

Он отметил, что залогом общего успеха Украины являются дружба и европейские ценности.

Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 мая 2019