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Espreso.tvОбщество"Нарежу задачи по поддержке". Климкин заверил, что в новом составе ЕП преобладают друзья Украины

"Нарежу задачи по поддержке". Климкин заверил, что в новом составе ЕП преобладают друзья Украины


фото: REUTERS
Большинство тех, кто вошел в новый состав Европарламента, будут поддерживать Украину

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают", - написал Климкин.

Он отметил, что залогом общего успеха Украины являются дружба и европейские ценности.

  • Напомним, на выборах в Европарламент 179 мест получила Европейская народная партия, на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 150, на третьем - Альянс либералов и демократов с 107 мандатами.
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