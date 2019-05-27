В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit

27 мая, 2019, 16:04

Предварительные данные по выборам в Европарламент показывают, что в Великобритании первое место занимает партия сторонников Brexit, которую возглавляет националист Найджел Фарадж

Как передает DW, по данным экзит-полов, недавно созданная Партия Brexit набирает наибольшее количество голосов - 31,5% и получит 28 мест в Европарламенте. Партия Фараджа победила в 9 из 12 регионов страны.

Второе место заняли Либеральные демократы, которые недавно также показали хороший результат на местных выборах в Англии. Они набрали 10% и будут иметь 15 евродепутатов.

Третьей стала Лейбористская партия - 10 мандатов (минус 8 по сравнению с 2014 годом), "зеленые" - 7 мандатов (4).

Правящая Консервативная партия потерпела сокрушительное поражение, получив всего 3 мандата. Пять лет назад они имели 18 евродепутатов.

Консервативная партия Терезы Мэй, которая недавно сообщила о своей отставке, набрала 7,5% голосов.

Напомним, в Польше лидирует национал-консервативная правящая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского (42,4%).