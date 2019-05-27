//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Польше правящая партия побеждает на выборах в Европарламент

В Польше правящая партия побеждает на выборах в Европарламент

В Польше выборы в Европейский парламент выиграла партия власти "Право и справедливость" - ПиС получила даже более высокую поддержку избирателей, чем прогнозировали экзитполы

Об этом сообщает Onet.pl.

Национальная избирательная комиссия Польши после подсчета более 99% голосов сообщила, что ПиС победила на выборах с результатом 45,56%. При том, что экзитполы давали консерваторам почти на 3% меньше - 42,4%.

38,3% проголосовали за "Европейскую коалицию" - блок оппозиционных партий, в который входят "Гражданская платформа", "Современная", SLD, PSL и "Зеленые".

На третьем месте новая политическая сила "Весна" Роберта Бедроня. За нее отдали голоса 6,04%, что несколько меньше, чем прогнозировалось раньше.

Эти результаты означают, что только 3 политические силы прошли в Европарламент от Польши.

Избирательный порог не преодолел блок евроскептиков "Конфедерация" - за них отдали голоса 4,55% избирателей. Этот результат является неожиданным, ведь экзитполы свидетельствовали, что "Конфедерация" попадает в парламент. Ранее ожидалось, что эта политическая сила, которую возглавляет евродепутат Януш Корвин-Микке, известный антиукраинскими заявлениями, займет третье место, опередив "Весну".

Напомним, соцопросы прогнозировали победу именно "Европейской коалиции".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

27 мая, 2019 понедельник

26 мая, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать