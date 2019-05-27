В Польше правящая партия побеждает на выборах в Европарламент

27 мая, 2019, 14:25

В Польше выборы в Европейский парламент выиграла партия власти "Право и справедливость" - ПиС получила даже более высокую поддержку избирателей, чем прогнозировали экзитполы

Об этом сообщает Onet.pl.

Национальная избирательная комиссия Польши после подсчета более 99% голосов сообщила, что ПиС победила на выборах с результатом 45,56%. При том, что экзитполы давали консерваторам почти на 3% меньше - 42,4%.

38,3% проголосовали за "Европейскую коалицию" - блок оппозиционных партий, в который входят "Гражданская платформа", "Современная", SLD, PSL и "Зеленые".

На третьем месте новая политическая сила "Весна" Роберта Бедроня. За нее отдали голоса 6,04%, что несколько меньше, чем прогнозировалось раньше.

Эти результаты означают, что только 3 политические силы прошли в Европарламент от Польши.

Избирательный порог не преодолел блок евроскептиков "Конфедерация" - за них отдали голоса 4,55% избирателей. Этот результат является неожиданным, ведь экзитполы свидетельствовали, что "Конфедерация" попадает в парламент. Ранее ожидалось, что эта политическая сила, которую возглавляет евродепутат Януш Корвин-Микке, известный антиукраинскими заявлениями, займет третье место, опередив "Весну".

Напомним, соцопросы прогнозировали победу именно "Европейской коалиции".