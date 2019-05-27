В Польше правящая партия побеждает на выборах в Европарламент
Об этом сообщает Onet.pl.
Национальная избирательная комиссия Польши после подсчета более 99% голосов сообщила, что ПиС победила на выборах с результатом 45,56%. При том, что экзитполы давали консерваторам почти на 3% меньше - 42,4%.
38,3% проголосовали за "Европейскую коалицию" - блок оппозиционных партий, в который входят "Гражданская платформа", "Современная", SLD, PSL и "Зеленые".
На третьем месте новая политическая сила "Весна" Роберта Бедроня. За нее отдали голоса 6,04%, что несколько меньше, чем прогнозировалось раньше.
Эти результаты означают, что только 3 политические силы прошли в Европарламент от Польши.
Избирательный порог не преодолел блок евроскептиков "Конфедерация" - за них отдали голоса 4,55% избирателей. Этот результат является неожиданным, ведь экзитполы свидетельствовали, что "Конфедерация" попадает в парламент. Ранее ожидалось, что эта политическая сила, которую возглавляет евродепутат Януш Корвин-Микке, известный антиукраинскими заявлениями, займет третье место, опередив "Весну".
Напомним, соцопросы прогнозировали победу именно "Европейской коалиции".