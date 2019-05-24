Мэй объявила об отставке
24 мая, 2019, 12:16
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня
Об этом она заявила после встречи с главой комитета консерваторов, сообщает BBC .
Она заявила, что останется на посту премьера пока не будет избран ее преемника.
"Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожалению, я не смогла реализовать Brexit", - сказала Мэй.
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