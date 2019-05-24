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Espreso.tvМирМэй объявила об отставке

Мэй объявила об отставке


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня

Об этом она заявила после встречи с главой комитета консерваторов, сообщает BBC .

Она заявила, что останется на посту премьера пока не будет избран ее преемника.

"Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожалению, я не смогла реализовать Brexit", - сказала Мэй.

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