Мэй объявила об отставке

24 мая, 2019, 12:16

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня

Об этом она заявила после встречи с главой комитета консерваторов, сообщает BBC .

Она заявила, что останется на посту премьера пока не будет избран ее преемника.

"Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожалению, я не смогла реализовать Brexit", - сказала Мэй.