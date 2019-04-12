В Британии создали партию Brexit для "преданного электората"

"Я верю, что мы можем выиграть эти европейские выборы", - сказал Фарадж.

Как отмечается, он поставил 1000 фунтов на партию Brexit на выборах в европейский парламент.

Проинформирован, что Brexit-партия, о создании которой было объявлено в пятницу утром в английском городе Ковентри, созданная в знак протеста из-за того, что Британия не смогла выйти из ЕС вовремя.

По словам Фараджа, политика новой партии будет подобна UKIP, однако ее будут отличать абсолютно "новые лица".

Глава новой партии говорит, что политики игнорировали мнение людей, поэтому в Британии есть политический кризис, но не национальный кризис. Опросы показывают, что люди просят политиков "просто решить этот".

Также политик заявил, что новая партия примет участие в выборах в Европарламент и выразил убеждение, что она сможет победить, а действующие политики почувствуют на себе "божий гнев" за "предательство" своих избирателей.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года.