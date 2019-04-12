//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Британии создали партию Brexit для "преданного электората"

Экс-лидер партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж объявил о создании партии Brexit для "преданного электората"
Об этом сообщает Sky News.

"Я верю, что мы можем выиграть эти европейские выборы", - сказал Фарадж.

Как отмечается, он поставил 1000 фунтов на партию Brexit на выборах в европейский парламент.

Проинформирован, что Brexit-партия, о создании которой было объявлено в пятницу утром в английском городе Ковентри, созданная в знак протеста из-за того, что Британия не смогла выйти из ЕС вовремя.

По словам Фараджа, политика новой партии будет подобна UKIP, однако ее будут отличать абсолютно "новые лица".

Глава новой партии говорит, что политики игнорировали мнение людей, поэтому в Британии есть политический кризис, но не национальный кризис. Опросы показывают, что люди просят политиков "просто решить этот".

Также политик заявил, что новая партия примет участие в выборах в Европарламент и выразил убеждение, что она сможет победить, а действующие политики почувствуют на себе "божий гнев" за "предательство" своих избирателей.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать